Саратовца осудят за избиение полицейского и своей семьи

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-07T16:57:11+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего саратовца. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья.

- По версии следствия, вечером 17 июня 2018 года пьяный мужчина устроил скандал своей супруге. За нее вступилась взрослая дочь, но рассвирепевший отец избил обеих. Те выбежали во двор и вызвали полицейских. Стражи порядка приехали, опросили жертв домашнего насилия и пошли в квартиру, где заперся нарушитель, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Мужчина сначала вообще не хотел открывать, но потом все-таки вышел из квартиры. На предложение пройти, он ответил бранью и ударил одного из полицейских кулаком в висок.

Последующие противоправные действия нарушителя были полицейскими пресечены.

Обвиняемый так и не захотел признавать свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело прокурору для обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU