В Заводском районе на ночь закроют переезд

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-07T14:14:50+03:00

Речь идет об участке на 11 км перегона Примыкание–Багаевка

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В будущую субботу, 9 марта, с 22:00 до 02:30 10 марта в Заводском районе Саратова перекроют железнодорожный переезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет об участке на 11 км перегона Примыкание–Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Заводской район Саратова), который будут ремонтировать.

Объехать ограничения можно по путепроводу на Тульской улице в Заводском районе Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU