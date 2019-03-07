В Заводском районе на ночь закроют переезд
Речь идет об участке на 11 км перегона Примыкание–Багаевка
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В будущую субботу, 9 марта, с 22:00 до 02:30 10 марта в Заводском районе Саратова перекроют железнодорожный переезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет об участке на 11 км перегона Примыкание–Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Заводской район Саратова), который будут ремонтировать.
Объехать ограничения можно по путепроводу на Тульской улице в Заводском районе Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU