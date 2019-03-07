Жительница Ровенского района расплатилась с курьерами билетами банка приколов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-07T14:33:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник 19-летний курьер по доставке продуктов питания явился в саратовский отдел полиции №1 с заявлением о мошенничестве.

- Он рассказал, что привез товар заказчику к одному из домов на улице Исаева. Позже он заметил, что покупательница отдала ему 5 тыс. рублей из «Билетов банка приколов». Аналогичным способом обманули еще одного доставщика, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Предполагаемого мошенника задержали. Им оказалась 25-летняя жительница Ровенского района.

Она призналась в содеянном. Сейчас своей участи девушка ожидает под подпиской о невыезде.

За такую оплату можно получить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU