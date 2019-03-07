Жительнице поселка Солнечный продали плесневелую сосиску

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-07T13:51:16+03:00

Она чуть не угостила этим своих детей

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 марта, саратовчанка опубликовала шокирующий снимок еды в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

- Купила детям булочку с сосиской в отделе Сокурских хлебов. Без слов, — делится Мария Лощинина.

Ее удивила плесень, которой была покрыта вся начинка изделия.

В комментариях к записи ей посоветовали срочно идти жаловаться и посочувствовали.

Пользователь Александр Нельсон предположил, что это могло быть такой оригинальный подарок к 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU