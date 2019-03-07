Жительнице поселка Солнечный продали плесневелую сосиску
Она чуть не угостила этим своих детей
Изменить размер текста:
Сегодня, 7 марта, саратовчанка опубликовала шокирующий снимок еды в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
- Купила детям булочку с сосиской в отделе Сокурских хлебов. Без слов, — делится Мария Лощинина.
Ее удивила плесень, которой была покрыта вся начинка изделия.
В комментариях к записи ей посоветовали срочно идти жаловаться и посочувствовали.
Пользователь Александр Нельсон предположил, что это могло быть такой оригинальный подарок к 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU