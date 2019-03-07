2019-03-07T13:25:28+03:00
Общество

В Саратове почистили 46 крыш

Их привели в порядок 1539 дворников
Дарья Вострикова
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Вчера, 6 марта, 1539 дворников и 28 единиц спецтехники очистили от снега, наледи и сосулек 426 придомовых территорий и 46 крыш.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, муниципальный контроль выявил 27 нарушений по 80 осмотренным дворам. Ответственные за это управляющие компании уже получили представления.

Всего с начала зимы чиновники осмотрели 13725 дворов и выявили 7841 нарушений, из которых 7021 уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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