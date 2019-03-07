2019-03-07T14:30:35+03:00
Общество

В Пугачевском районе готовятся к паводку

Там может затопить 168 частных домов
Дарья Вострикова
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В Пугачевском районе продолжают готовиться к паводку. В опасной зоне находятся села Старая Порубежка, Максютово, Клинцовка, Давыдовка. Талые и грунтовые воды, а также река Иргиз представляют опасность для 168 частных домов.

Работы по обеспечению беспрепятственного пропуска весенних вод начали еще в прошлом году. В южной части города прочистили и обновили водоотводные трубы. Через город проходит овраг, через который талые воды уходят в Иргиз. Из нег вывезли 50 «КамАЗов» мусора.

Вторую неделю в Пугачеве прочищают водоотводные каналы. На работы назначены две бригады коммунальщиков.

С декабря 2018 года из районного центра на четыре полигона вывезено 16 тыс. тонн снега. Снегоуборочные работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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