В Саратовской области не хватает техники для борьбы с паводком
На учениях по паводку, которые прошли 7 марта в районе Затона на Волге губернатор Саратовской области Валерий Радаев обозначил проблему с нехваткой техники, в том числе в городской службе спасения.
Он отметил, что финансовые ресурсы есть, конкурсы проведены и необходимые машины закупаются. Но поскольку сейчас техники нет, нужно вместе с руководством МЧС, штабом и областной службой спасения заблаговременно мобилизовать все технические возможности, которые есть на территории Саратовской области, чтобы применить их там, где это необходимо.
По его словам, в данный момент есть понимание, как влиять на ситуацию, которая не является рядовой.
- Мы не должны расслабляться. Нужно понимать, какой в ближайшее время будет температурный режим, как он распространится по территории области и где пройдут первые паводковые мероприятия, — добавил он.
По словам Валерия Радаева, необходимо поддерживать состояние боевой готовности.
Валерий Радаев рассказал о ситуации с паводком.Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU