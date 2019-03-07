2019-03-07T13:53:25+03:00
Общество

В Саратовской области не хватает техники для борьбы с паводком

Валерий Радаев поручил мобилизировать все технические возможности
Дарья Вострикова
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На учениях по паводку, которые прошли 7 марта в районе Затона на Волге губернатор Саратовской области Валерий Радаев обозначил проблему с нехваткой техники, в том числе в городской службе спасения.

Он отметил, что финансовые ресурсы есть, конкурсы проведены и необходимые машины закупаются. Но поскольку сейчас техники нет, нужно вместе с руководством МЧС, штабом и областной службой спасения заблаговременно мобилизовать все технические возможности, которые есть на территории Саратовской области, чтобы применить их там, где это необходимо.

По его словам, в данный момент есть понимание, как влиять на ситуацию, которая не является рядовой.

- Мы не должны расслабляться. Нужно понимать, какой в ближайшее время будет температурный режим, как он распространится по территории области и где пройдут первые паводковые мероприятия, — добавил он.

По словам Валерия Радаева, необходимо поддерживать состояние боевой готовности.

Валерий Радаев рассказал о ситуации с паводком.Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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