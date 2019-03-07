2019-03-07T12:31:05+03:00
Происшествия

В Саратове экс-директора компании подозревают в даче взятки руководителю Росприроднадзора

Он дал должностному лицу две топливные карты за смягчение ответственности
Ольга Муравлёва
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В Саратове следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча». Его подозревают в даче взятки руководителю областного Управления Росприроднадзора.

- Следствие считает, что в апреле-мае 2018 года мужчина предложил и передал должностному лицу две пополняемые топливные карты. Взятка предназначалась за смягчение ответственности, которое грозило экс-директору компании за нарушения, обнаруженные при проверке, и за общее покровительство, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Преступление выявили сотрудники областных УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД.

Следователи задержали бывшего гендиректора компании «ННК «Саратовнефтегаздобыча». Решается вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, бывший начальник Росприроднадзора написал явку с повинной.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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