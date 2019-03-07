2019-03-07T12:34:24+03:00
Общество

Прокуратура готова перевести вопрос об очистке саратовских крыш в уголовную плоскость

Сергей Филипенко заявил, что провел «принципиальную беседу» с Михаилом Исаевым
Александр Уриевский
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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко провел пресс-конференцию, на которой ответил на ряд животрепещущих вопросов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был задан весьма актуальный этой зимой и весной вопрос — о реакции надзорных органов на очистку крыш и травмирование граждан падающим льдом.

- Сам по улицам гуляю, в том числе с детьми, и обращаю внимание на некоторую нерадивость. Можно же хотя бы лентой обтянуть, обозначить опасные места под крышами домов. Вчера я принципиально побеседовал на эту тему с главой города Михаилом Исаевым. Видимо, придется говорить по другому, ставить вопрос в уголовно-правовой плоскости. Озабоченность со стороны органов власти есть, присутствует, это радует, — заметил Филипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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