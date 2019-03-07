Прокуратура готова перевести вопрос об очистке саратовских крыш в уголовную плоскость
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко провел пресс-конференцию, на которой ответил на ряд животрепещущих вопросов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был задан весьма актуальный этой зимой и весной вопрос — о реакции надзорных органов на очистку крыш и травмирование граждан падающим льдом.
- Сам по улицам гуляю, в том числе с детьми, и обращаю внимание на некоторую нерадивость. Можно же хотя бы лентой обтянуть, обозначить опасные места под крышами домов. Вчера я принципиально побеседовал на эту тему с главой города Михаилом Исаевым. Видимо, придется говорить по другому, ставить вопрос в уголовно-правовой плоскости. Озабоченность со стороны органов власти есть, присутствует, это радует, — заметил Филипенко.
ИСТОЧНИК KP.RU