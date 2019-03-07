Панков: Будет усилен контроль за расходованием маткапитала

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-07T12:15:51+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о законопроектах.

- Принятый закон о фейковых новостях — один из самых резонансных. Но надо сказать и о социальных законопроектах, над которыми идет работа. Например, будет усилен контроль за расходованием маткапитала, на эти средства нельзя будет приобретать жилье в аварийных домах. Для нашей области проблема аварийного жилфонда — наболевшая. Предложил областной думе провести на эту тему парламентские слушания, они состоялись на прошлой неделе. В том числе там говорилось, что приобретение квартир для расселения на вторичном рынке рискованно. Это может привести к тому, что через несколько лет купленное жилье тоже станет аварийным. В ситуации с маткапиталом тем более надо семь раз отмерить. Речь идет о будущем семей с детьми. Новый закон поможет урегулировать эту проблему, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU