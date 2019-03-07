В прокуратуру Саратовской области идут жалобы на отказ в выдаче льготных лекарств

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-07T11:59:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В саратовской областной прокуратуре проходит пресс-конференция Сергея Филипенко.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он ответил на ряд животрепещущих вопросов.

В частности, была затронута тема льготных лекарств.

- В наш адрес постоянно поступают жалобы на отказ в выписке льготных лекарств, в том числе от родителей детей. При этом препараты были в наличии. Случаи были в нескольких районах области и Саратове. Диабетиков не обеспечивали положенными лекарствами, тест-полосками, — рассказал Филипенко.

Он отметил, что благодаря вмешательству прокуратуры более 60 человек получили льготные препараты.

Напомним, в прошлом году на всю страну прогремел случай с девушкой-инвалидом Ольгой Багаевой, которая погибла от нехватки лекарств. По словам Сергея Филипенко, по данному делу проводятся экспертизы и будут определены виновные в смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU