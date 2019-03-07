Перед 8 марта юноша украл в Татищевском районе вино и шампанское
Еще он прихватил фотоаппарат и монитор
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В прошлую субботу, 2 марта, 53-летняя жительница поселка Труд Татищевского района обратилась в полицию с заявлением о краже.
- По ее словам, ночью кто-то разбил стекло на кухне, проник в дом и украл оттуда ЖК-монитор от компьютера диагональ 17 дюймов, цифровой фотоаппарат Samsung, бутылку крымского вина и шампанское. Общая сумма похищенного составила 10,4 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался несудимый 18-летний парень. Он во всем признался, похищенное у него частично изъяли.
Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU