Перед 8 марта юноша украл в Татищевском районе вино и шампанское

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-07T11:55:51+03:00

Еще он прихватил фотоаппарат и монитор

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В прошлую субботу, 2 марта, 53-летняя жительница поселка Труд Татищевского района обратилась в полицию с заявлением о краже.

- По ее словам, ночью кто-то разбил стекло на кухне, проник в дом и украл оттуда ЖК-монитор от компьютера диагональ 17 дюймов, цифровой фотоаппарат Samsung, бутылку крымского вина и шампанское. Общая сумма похищенного составила 10,4 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался несудимый 18-летний парень. Он во всем признался, похищенное у него частично изъяли.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU