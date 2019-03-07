В Балашовском районе женщина украла у пенсионера 48 тыс. рублей
На нее завели уголовное дело
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Вчера, 6 марта, полиция Балашовского района раскрыла кражу с кредитной карты 65-летнего мужчины.
- В отдел он обратился позавчера. По его словам, в период с 3 до 5 марта при странных обстоятельствах с его счета пропало 48 629 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказалась 34-летняя жительница села Елшанка Воскресенского района.
На нее завели уголовное дело, которое возможно закончится ее первой судимостью.
ИСТОЧНИК KP.RU