В Балашовском районе женщина украла у пенсионера 48 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-07T11:36:32+03:00

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Вчера, 6 марта, полиция Балашовского района раскрыла кражу с кредитной карты 65-летнего мужчины.

- В отдел он обратился позавчера. По его словам, в период с 3 до 5 марта при странных обстоятельствах с его счета пропало 48 629 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказалась 34-летняя жительница села Елшанка Воскресенского района.

На нее завели уголовное дело, которое возможно закончится ее первой судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU