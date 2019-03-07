Саратовские депутаты одобрили повышение пенсий на 900 рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-07T11:35:26+03:00

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В Саратовской областной думе сегодня, 7 марта, на внеочередном совещании был рассмотрен вопрос о федеральном законопроекте по индексации пенсий.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», проект закона вызвал дискуссию среди депутатов.

Николай Бондаренко считает, что поднимать пенсии нужно, но нужно понимать, что от бедности наших пенсионеров это не избавит, с учетом того, насколько выросли цены и тарифы.

Его коллега Александр Анидалов поинтересовался, на сколько вырастет пенсия в среднем. Ему ответил председатель комитета по соцполитике облдумы Александр Романов. По его словам, в среднем надбавка составит около 900 рублей, а в случае, если человек получает ниже прожиточного минимума, — то около 830 рублей.

Анидалов внес поправку от КПРФ. Он заявил, что президент России обещал прибавку в сумме 1 тыс. рублей, а сейчас уже речь о 900 рублях.

- А если наложить на инфляцию, то остается около 400 рублей. То есть цели, поставленные в послании президента, не достигнуты. Поэтому закон поддерживаем, но необходимо обратиться от облдумы, чтобы наши коллеги на федеральном уровне увеличили индексацию больше, чем в данном законопроекте, — считает он.

Коллеги по региональному парламенту не поддержали его поправку. Законопроект был поддержан.

ИСТОЧНИК KP.RU