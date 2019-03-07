Глава Саратова поднял вопрос персональной ответственности за капремонт

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-07T11:32:19+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев поднял вопрос персональной ответственности за капремонт. Он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Николая Панкова о передаче полномочий по капитальному ремонту от регионального оператора муниципалитету.

Мэр сказал следующее: Вопрос с капитальным ремонтом жилья — один из самых острых, самых часто задаваемых. Тема действительно актуальная и волнует большинство горожан. У людей возникает вполне резонный вопрос: «Мы исправно вносим платежи, но никто ничего не ремонтирует. Почему?». Виной этому действующая схема по сбору средств. Ими распоряжаются или сами собственники, или региональный оператор, и людям не совсем понятно, как распределяются в этой ситуации приоритеты: чьи дома ремонтируют в первую очередь? Я считаю, что в таком остром вопросе, как содержание жилья, ответственность должна быть персональной. Сама ныне функционирующая схема сбора и распределения средств должна быть пересмотрена, она должна быть простой и понятной для населения.

Люди должны видеть, за что они платят, замечать позитивные изменения. Сейчас, по прошествии времени, стала очевидна несостоятельность действующей системы работы регионального оператора.

По данным комитета по ЖКХ, более 80% жилья, требующего капитального ремонта, находится в Саратове. За 2015 год не завершены ремонтные работы на 49 объектах из 349, за 2016 — на 99 из 286, за 2017 год не выполнены работы на 190 из 241 объекта, в 2018 году из 917 домов завершен ремонт на 45. Статистика говорит сама за себя, проблему надо решать. И конечно, городу и жителям нельзя оставаться в стороне, чтобы иметь возможность влиять на процесс.

Депутат Госдумы Николай Панков озвучил предложение о передаче полномочий по капитальному ремонту от регионального оператора муниципалитету.

Михаил Исаев думает, что если эту инициативу поддержат на областном уровне, то от этого все выиграют.

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ИСТОЧНИК KP.RU