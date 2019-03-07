В центре Саратова рабочие случайно обрушили козырек балкона

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-07T11:58:53+03:00

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Вчера, 6 марта, рабочие очень неудачно почистили крышу на улице Вавилова 27\29.

Очевидец рассказал «КП-Саратов», что после избавления кровли от снега и наледи часть козырька балкона, который находился прямо под крышей, обвалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/695828" frameborder="0"></iframe> Последствия.! другой источник

Свидетеля также удивила несвоевременность этих действий. Ведь избавиться от последствий осадков можно было еще зимой, а не ждать наступления весны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/695827" frameborder="0"></iframe> Рухнувшая крыша.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU