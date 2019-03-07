В центре Саратова рабочие случайно обрушили козырек балкона
Об этом сообщает очевидец
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Вчера, 6 марта, рабочие очень неудачно почистили крышу на улице Вавилова 27\29.
Очевидец рассказал «КП-Саратов», что после избавления кровли от снега и наледи часть козырька балкона, который находился прямо под крышей, обвалилась.
Последствия.! другой источник
Свидетеля также удивила несвоевременность этих действий. Ведь избавиться от последствий осадков можно было еще зимой, а не ждать наступления весны.
Рухнувшая крыша.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU