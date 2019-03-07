Саратовскую область может затопить в конце марта
В зоне риска — 78 населенных пунктов [видео]
В Затоне прошли противопаводковые ученияФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:
На противопаводковых учениях, которые прошли 7 марта в районе Затона на Волге, была озвучена приблизительная дата затопления.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», активное повышение уровня вод, по прогнозу специалистов, может начаться в третьей декаде марта.
Затопить может 78 населенных пунктов в 23 районах области, где проживает 14 тыс. человек, расположены пять социально-значимых объектов, два объекта жизнеобеспечения, 34 моста и 58 участков автомобильных дорог местного и регионального значения общей протяженностью около 81 км.
Озвучен прогноз развития паводка в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU