Саратовскую область может затопить в конце марта

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-07T11:21:45+03:00

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На противопаводковых учениях, которые прошли 7 марта в районе Затона на Волге, была озвучена приблизительная дата затопления.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», активное повышение уровня вод, по прогнозу специалистов, может начаться в третьей декаде марта.

Затопить может 78 населенных пунктов в 23 районах области, где проживает 14 тыс. человек, расположены пять социально-значимых объектов, два объекта жизнеобеспечения, 34 моста и 58 участков автомобильных дорог местного и регионального значения общей протяженностью около 81 км.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/695826" frameborder="0"></iframe> Озвучен прогноз развития паводка в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU