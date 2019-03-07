В Саратовской области сегодня расчистили все дороги

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-07T11:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о ситуации со снегом, которая сложилась в регионе.

- Год для нас нестандартный, не среднеобластной. На сегодня сохраняется почти 60 см снежного покрова в среднем по области. Вот задумайтесь, какие риски и какая нагрузка в целом была до этого дня включительно, ведь еще вчера проезд к нескольким селам был закрыт, — сказал губернатор.

Он добавил, что в основном дороги были забиты в Озинках, Новоузенском районе и отчасти в других территориях. Там даже дул ветер со скоростью 18 м.

С этой ситуацией справились, поэтому сегодня на всей территории Саратовской области расчищены все дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU