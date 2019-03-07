В Петровске гость забил хозяина дома бутылками за подозрение в краже

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-07T10:10:00+03:00

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Следователи из Аткарского межрайонного отдела возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Петровска. Его подозревают в избиении приятеля бутылками, от которого он умер.

- Следствие считает, что вечером 4 марта 58-летний мужчина в своем доме пьянствовал в компании двух приятелей. Один из гостей — 52-летний — начал предъявлять хозяину дома претензии, якобы тот украл деньги. Мужчина отнекивался, но пьяный гражданин не хотел его слушать и ударил бутылкой по голове. Она отскочила, тогда злоумышленник схватил еще одну и разбил ее об голову потерпевшего, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На следующее утро сожительница мужчины, которая была прикована к постели, стала его звать, но он не откликался. Вскоре вернулись собутыльники погибшего, и женщина попросила проверить состояние ее гражданского супруга. Те подошли к хозяину жилища, но он был мертв. Они вызвали «скорую» и ушли.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы головы.

Следователи задержали злоумышленника, он во всем признался. Расследование продолжается, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU