В Петровске гость забил хозяина дома бутылками за подозрение в краже
Следователи из Аткарского межрайонного отдела возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Петровска. Его подозревают в избиении приятеля бутылками, от которого он умер.
- Следствие считает, что вечером 4 марта 58-летний мужчина в своем доме пьянствовал в компании двух приятелей. Один из гостей — 52-летний — начал предъявлять хозяину дома претензии, якобы тот украл деньги. Мужчина отнекивался, но пьяный гражданин не хотел его слушать и ударил бутылкой по голове. Она отскочила, тогда злоумышленник схватил еще одну и разбил ее об голову потерпевшего, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
На следующее утро сожительница мужчины, которая была прикована к постели, стала его звать, но он не откликался. Вскоре вернулись собутыльники погибшего, и женщина попросила проверить состояние ее гражданского супруга. Те подошли к хозяину жилища, но он был мертв. Они вызвали «скорую» и ушли.
Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы головы.
Следователи задержали злоумышленника, он во всем признался. Расследование продолжается, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU