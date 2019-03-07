Валерию Радаеву показали спасение утопающего в Затоне

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-07T10:20:19+03:00

В Затоне прошли паводковые учения спасателей и ГИМС [фото, видео]

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Сегодня, 7 марта, на Волге в районе Затона прошли учения ОГУ «Служба спасения Саратовской области» и Центра ГИМС.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оперативные службы отработали спасение утопающего, эвакуацию населения с отрезанного населенного пункта, а также имитацию работы группы подрывников.

За учениями наблюдал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. К его приезду по всей готовности стояло 50 машин. Среди них был подвижный пункт отопления, тягач, кинологи и собаки, которые будут искать людей в зоне подтопления.

В учениях приняли участие начальник саратовского ГУВД Андрей Чепурной, глава облспаса Юрий Юрин, начальник МЧС Алексей Татаркин и другие.

В Затоне прошли противопаводковые ученияФото: Дарья Вострикова

Учения закончились подрывом реки и спасением настоящего утопающего, ради чего перекрыли даже участок дороги напротив этих тренировок.

По легенде, к утопающему подъезжают спасатели, вытаскивают его и отвозят на машине реанимации.

Губернатор области остался очень доволен проведением операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/695818" frameborder="0"></iframe> В Саратове прошли противопаводковые учения в Затоне.

- То представительство мобильности, силы, возможности наших специалистов, которые могут прийти на выручку нашему населению, конечно, впечатляет. С первых дней прибыл новый руководитель нашего МЧС, потому что на раскачку времени нет, — отметил глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/695816" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев посетил противопаводковые учения.

ИСТОЧНИК KP.RU