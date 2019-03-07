2019-03-07T10:17:28+03:00
Происшествия

Следователи ищут свидетелей ЧП с шестилетней девочкой на горке на Кумысной поляне

Ее сбили спускавшиеся на тюбинге с горы отдыхающие. Ребенок получил перелом бедра
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Следователи ищут свидетелей ЧП с шестилетней девочкой на горке на Кумысной поляне.

ЧП случилось 8 января в «Снежном парке» на территории природного заповедника в Заводском районе Саратова.

На снежной трассе на горке шестилетняя девочка в отсутствие инструктора вышла за безопасную зону. Трое посетителей, которые спускались на тюбинге, сбили поднимавшегося им навстречу ребенка.

У пострадавшей диагностирован закрытый перелом левой бедренной кости со смещением. Возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

- В момент столкновения на склоне горы присутствовало большое количество посетителей аттракциона. Показания каждого из очевидцев могут иметь принципиальное значение для установления истины по делу. Следователи СК просят откликнуться всех, кто стал свидетелем происшествия. Для этого просим обращаться в следственный отдел по Заводскому району Саратова СУ СКР на улице Чапаева, дом №68/70, кабинет 261 или по телефонам: 8 (8452) 74-15-22, 8-927-168-19-06, — обратились к жителям города в региональном СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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