В Саратове из квартиры продавца украли деньги и золото
В Заводском районе Саратова полицейские вчера, 6 марта, нашли подозреваемого в краже денег и украшения, совершенное в феврале.
- В 17:55 17 февраля в участок обратилась 51-летняя продавец и сообщила, что 16 февраля ее знакомый зашел в квартиру и украл 10 тыс. рублей и золотую цепочку. Общую сумму ущерба женщина оценила в 22 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 44-летнего безработного и ранее не судимого гражданина. Мужчину признался в совершенном преступление. Пока он под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU