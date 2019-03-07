2019-03-07T09:46:59+03:00
Происшествия

В Саратове из квартиры продавца украли деньги и золото

Правоохранители задержали 44-летнего безработного и ранее не судимого гражданина
Ольга Муравлёва
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В Заводском районе Саратова полицейские вчера, 6 марта, нашли подозреваемого в краже денег и украшения, совершенное в феврале.

- В 17:55 17 февраля в участок обратилась 51-летняя продавец и сообщила, что 16 февраля ее знакомый зашел в квартиру и украл 10 тыс. рублей и золотую цепочку. Общую сумму ущерба женщина оценила в 22 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 44-летнего безработного и ранее не судимого гражданина. Мужчину признался в совершенном преступление. Пока он под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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