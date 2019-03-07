В центре Саратова рухнула веранда памятника культуры
Жильцы час не могли выйти из дома
У старинного дома рухнула веранда. Фото соцсетей
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На улице Комсомольская в Волжском районе Саратова рухнула веранда жилого дома.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, дом является памятником культуры с 200-летней историей.
- Час люди не могли выйти из квартир. А я так вообще чуть ли не погребен был под этими завалами, — написал автор сообщения, не пожелавший представиться.
Жильцы не могли выйти из дома. Фото соцсетей
При этом жильцов дома обязывают платить за капремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU