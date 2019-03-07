2019-03-07T09:26:49+03:00
Происшествия

В центре Саратова рухнула веранда памятника культуры

Жильцы час не могли выйти из дома
Екатерина Семенова
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У старинного дома рухнула веранда. Фото соцсетейУ старинного дома рухнула веранда. Фото соцсетей
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На улице Комсомольская в Волжском районе Саратова рухнула веранда жилого дома.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, дом является памятником культуры с 200-летней историей.

- Час люди не могли выйти из квартир. А я так вообще чуть ли не погребен был под этими завалами, — написал автор сообщения, не пожелавший представиться.

Жильцы не могли выйти из дома. Фото соцсетей

Жильцы не могли выйти из дома. Фото соцсетей

При этом жильцов дома обязывают платить за капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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