В центре Саратова рухнула веранда памятника культуры

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-07T09:26:49+03:00

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На улице Комсомольская в Волжском районе Саратова рухнула веранда жилого дома.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, дом является памятником культуры с 200-летней историей.

- Час люди не могли выйти из квартир. А я так вообще чуть ли не погребен был под этими завалами, — написал автор сообщения, не пожелавший представиться.

Жильцы не могли выйти из дома. Фото соцсетей

При этом жильцов дома обязывают платить за капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU