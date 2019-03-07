В Саратове грузовик сбил пенсионерку
В момент аварии она вышла из-за остановившегося автомобиля
Изменить размер текста:
В Саратове вчера, 6 марта, на улице Антонова сбили 67-летнюю женщину.
- ДТП случилось в 17:03 у дома №21. Пенсионерка вышла на дорогу из-за остановившегося автомобиля, в этот момент на нее наехал ГАЗ-2747, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
За рулем грузовика находился 29-летний мужчина. Женщину-пешехода госпитализировали.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU