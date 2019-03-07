В Саратове грузовик сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-07T09:16:48+03:00

В момент аварии она вышла из-за остановившегося автомобиля

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В Саратове вчера, 6 марта, на улице Антонова сбили 67-летнюю женщину.

- ДТП случилось в 17:03 у дома №21. Пенсионерка вышла на дорогу из-за остановившегося автомобиля, в этот момент на нее наехал ГАЗ-2747, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

За рулем грузовика находился 29-летний мужчина. Женщину-пешехода госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU