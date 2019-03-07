Следователи проверяют обстоятельства гибели пенсионера под снежной лавиной в Вольске

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-07T09:16:31+03:00

Пенсионер не смог выбраться из под снежного завала

Очищавший дорожку у дачи пожилой мужчина не смог выбраться из-под сошедшего с крыши снега

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Доследственная проверка по факту гибели 80-летнего пенсионера проводится в Вольске сотрудниками СУ СКР.

Трагедия произошла вечером 6 марта на придомовой территории возле многоэтажки. Пенсионер отправился в летний дом неподалеку, чтобы расчистить там снег.

После его долгого отсутствия супруга отправила внучку проверить, куда он пропал.

Оказалось, в момент расчистки дорожек на мужчину с крыши летнего дома сошел снеговой пласт, который свалил его и полностью засыпал.

Внучка обнаружила деда под снегом без признаков жизни и вызвала сотрудников службы спасения. Спасатели откопали пенсионера из-под толщи снега, но прибывшие медики смогли лишь констатировать его смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU