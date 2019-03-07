Следователи проверяют обстоятельства гибели пенсионера под снежной лавиной в Вольске
Доследственная проверка по факту гибели 80-летнего пенсионера проводится в Вольске сотрудниками СУ СКР.
Трагедия произошла вечером 6 марта на придомовой территории возле многоэтажки. Пенсионер отправился в летний дом неподалеку, чтобы расчистить там снег.
После его долгого отсутствия супруга отправила внучку проверить, куда он пропал.
Оказалось, в момент расчистки дорожек на мужчину с крыши летнего дома сошел снеговой пласт, который свалил его и полностью засыпал.
Внучка обнаружила деда под снегом без признаков жизни и вызвала сотрудников службы спасения. Спасатели откопали пенсионера из-под толщи снега, но прибывшие медики смогли лишь констатировать его смерть.
ИСТОЧНИК KP.RU