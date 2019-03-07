В Балашове мужчина украл у собутыльника 105 тыс. рублей с карты

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-07T09:03:53+03:00

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Полицейские из Балашовского района вчера, 6 марта, нашли подозреваемого, который украл у собутыльника с карты 105 тыс. рублей.

- В шесть вечера того же дня поступило заявление от 62-летнего жителя села Старый Хопер. Он рассказал, что 1 января 2019 года пил с 28-летним балашовцем и дал ему свою карточку, чтобы он снял деньги на такси, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Злоумышленник же забрал себе не только деньги на проезд, но и 105 тыс. рублей.

Правоохранители не изъяли деньги, за три месяца он успел потратить их. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU