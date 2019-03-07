2019-03-07T09:03:53+03:00
Происшествия

В Балашове мужчина украл у собутыльника 105 тыс. рублей с карты

Преступление произошло 1 января
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские из Балашовского района вчера, 6 марта, нашли подозреваемого, который украл у собутыльника с карты 105 тыс. рублей.

- В шесть вечера того же дня поступило заявление от 62-летнего жителя села Старый Хопер. Он рассказал, что 1 января 2019 года пил с 28-летним балашовцем и дал ему свою карточку, чтобы он снял деньги на такси, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Злоумышленник же забрал себе не только деньги на проезд, но и 105 тыс. рублей.

Правоохранители не изъяли деньги, за три месяца он успел потратить их. Проводится проверка.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова рухнула веранда памятника культуры
В Саратове грузовик сбил пенсионерку
Следователи проверяют обстоятельства гибели пенсионера под снежной лавиной в Вольске
Сергей Шнуров готов стоять на перекрестке в Энгельсе
Мужчина забил женщину топором в ответ на упреки в алкоголизме и бесхозяйственности
В Саратове женщина за рулем «Лады Калина» врезалась в трамвай
В Саратове школьник на уроке выстрелил в одноклассника из винтовки
Балашовский МУП задолжал 2,7 млн рублей за ГСМ, песок и соль
Отключена вода на проспекте 50 лет Октября
Более 500 тыс. жителей Саратовской области не могут оплачивать жилье
Саратовский «Автодор» проиграл дома и надеется на победу в Германии
7 марта в Саратове подморозит
Саратовский биатлонист оставлен тренерами взаперти на чемпионате Европы
В Саратове во время опиловки дерево проломило голову рабочему
В Вольске пенсионер погиб под сошедшей с крыши лавиной
Дома на Динамовских проездах Саратова остались без воды до утра
Молодежка ОНФ: «В Саратовской области очень хороший Регоператор»
Арендатору взорвавшегося кафе в Лысых горах предъявили новое обвинение
Команда СГТУ вышла в финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
Министр ЖКХ области отметил позитивные изменения в системе водоснабжения города
Детей из Вольского района кормили подозрительной кашей
Из списка проблемных домов в Саратовской области исключили три объекта
Николай Панков об уходе Кузьмина, фейковых новостях и докладе министра
Жительница Петровска не превратилась из воровки в свидетеля