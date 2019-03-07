2019-03-07T09:22:27+03:00
Общество

Сергей Шнуров готов стоять на перекрестке в Энгельсе

Он отреагировал на инициативу поставить ему памятник
Екатерина Семенова
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Фото Instagram Сергея ШнуроваФото Instagram Сергея Шнурова
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Жители Энгельса Саратовской области предложили установить памятник певцу Сергею Шнурову — лидеру группировки «Ленинград».

Инициатор идеи считает, что скульптура должна стоять на перекрестке улиц Маяковского и Тельмана.

- По мнению автора идеи, тексты музыкантов очень точно характеризуют быт русского человека, в них правдиво описываются взаимоотношения полов и институт семьи, — сообщили «КП-Саратов» в энгельсской администрации.

На своей страничке в Instagram Сергей Шнуров написал стих:

Вы аварийность снизить не хотите ли?

Тогда короткими и емкими словами

Заговорить и мыслить все водители

Должны. Мы ж понимаем это с вами.

Готов я стать наглядным экспонатом!

Стоять живым хоть до обморожения

На перекрестках наших. Только матом

Пускай общаются участники движения.

Хотя и так, вы подтвердите, братцы,

Кто часто ездил по дорогам нашим,

Не обойтись без слов, как з***,

П****, ну н****, ё******, е*****.

ИСТОЧНИК KP.RU

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