Сергей Шнуров готов стоять на перекрестке в Энгельсе
Жители Энгельса Саратовской области предложили установить памятник певцу Сергею Шнурову — лидеру группировки «Ленинград».
Инициатор идеи считает, что скульптура должна стоять на перекрестке улиц Маяковского и Тельмана.
- По мнению автора идеи, тексты музыкантов очень точно характеризуют быт русского человека, в них правдиво описываются взаимоотношения полов и институт семьи, — сообщили «КП-Саратов» в энгельсской администрации.
На своей страничке в Instagram Сергей Шнуров написал стих:
Вы аварийность снизить не хотите ли?
Тогда короткими и емкими словами
Заговорить и мыслить все водители
Должны. Мы ж понимаем это с вами.
Готов я стать наглядным экспонатом!
Стоять живым хоть до обморожения
На перекрестках наших. Только матом
Пускай общаются участники движения.
Хотя и так, вы подтвердите, братцы,
Кто часто ездил по дорогам нашим,
Не обойтись без слов, как з***,
П****, ну н****, ё******, е*****.
ИСТОЧНИК KP.RU