2019-03-07T09:09:19+03:00
Происшествия

Мужчина забил женщину топором в ответ на упреки в алкоголизме и бесхозяйственности

«Скорую» к умиравшей женщине вызвала ее подруга
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Следователи СУ СКР в Озинках Саратовской области продолжают изучение всех обстоятельств убийства, которое произошло 5 марта в одном из частных домов райцентра.

В преступлении подозревается 41-летний местный житель, который забил свою сожительницу обухом топора. Он нанес лежащей на диване женщине не менее пяти ударов, после чего вернулся к выпивке. Причиной такой жестокости стали упреки, высказанные гражданкой по поводу злоупотребления алкоголем.

Сообразив некоторое время спустя что натворил, мужчина не вызвал «скорую», а позвонил подруге пострадавшей. И уже та, после того как приехала к ним и убедилась, что рассказ пьяного оказался правдой, позвонила медикам.

Потерпевшую, которая на тот момент еще была жива, госпитализировали в реанимационное отделение, где спустя несколько часов она скончалась.

Судебно-медицинское исследование подтвердило, что причиной смерти стала тупая травма головы, сопровождающаяся образованием гематомы с отеком головного мозга.

Сожитель погибшей задержан и в ходе допроса рассказал подробности убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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