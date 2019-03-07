В Саратове школьник на уроке выстрелил в одноклассника из винтовки

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-07T08:44:31+03:00

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В Саратове школьник на уроке выстрелил в одноклассника.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по образованию администрации города, инцидент произошел в школе №1 в понедельник.

По предварительной версии, на уроке ОБЖ в тире 12-летний мальчик случайно выстрелил из пневматической винтовки в одноклассника. Учитель в тот момент находился в классе.

Пуля попала в лицо, задев щеку, на следующий день ребенку потребовалась госпитализация.

Предполагается, что причиной могла быть случайность, нарушение техники безопасности, а не злой умысел.

ИСТОЧНИК KP.RU