В Саратове школьник на уроке выстрелил в одноклассника из винтовки
Пуля попала в лицо
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В Саратове школьник на уроке выстрелил в одноклассника.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по образованию администрации города, инцидент произошел в школе №1 в понедельник.
По предварительной версии, на уроке ОБЖ в тире 12-летний мальчик случайно выстрелил из пневматической винтовки в одноклассника. Учитель в тот момент находился в классе.
Пуля попала в лицо, задев щеку, на следующий день ребенку потребовалась госпитализация.
Предполагается, что причиной могла быть случайность, нарушение техники безопасности, а не злой умысел.
ИСТОЧНИК KP.RU