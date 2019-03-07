Балашовский МУП задолжал 2,7 млн рублей за ГСМ, песок и соль
Прокуратура Саратовской области провела проверку в части исполнения обязательств по муниципальным контрактам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что в Балашове в 2018 году МУП «Благоустройство и озеленение» заключило контракт с тремя организациями — ООО «Перспектива, ИП Полях А. В., ООО «Карьер». Договоры предусматривали поставки горюче-смазочных материалов, песка и соли.
Свои обязательства компании выполнили в полном объеме, были подписаны соответствующие акты. Однако контракты оплачены не были, образовалась задолженность на 2,7 млн рублей.
Прокуратура города внесла МУП «Благоустройство и озеленение» представление. По итогам рассмотрения одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Долги по контрактам были погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU