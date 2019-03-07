Балашовский МУП задолжал 2,7 млн рублей за ГСМ, песок и соль

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-07T08:54:33+03:00

Долги были погашены после вмешательства с прокуратуры

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Прокуратура Саратовской области провела проверку в части исполнения обязательств по муниципальным контрактам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что в Балашове в 2018 году МУП «Благоустройство и озеленение» заключило контракт с тремя организациями — ООО «Перспектива, ИП Полях А. В., ООО «Карьер». Договоры предусматривали поставки горюче-смазочных материалов, песка и соли.

Свои обязательства компании выполнили в полном объеме, были подписаны соответствующие акты. Однако контракты оплачены не были, образовалась задолженность на 2,7 млн рублей.

Прокуратура города внесла МУП «Благоустройство и озеленение» представление. По итогам рассмотрения одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Долги по контрактам были погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU