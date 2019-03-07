2019-03-07T08:09:13+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» проиграл дома и надеется на победу в Германии

В Саратове немецкий «Вюрцбург» выиграл с разницей в три очка
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Со счетом 76-79 завершился упорный матч между «Автодором» и немецким «Вюрцбургом» в рамках плей-офф Кубка ФИБА-Европа 6 марта в ДС «Кристалл».

После поражения тренер «Автодора» Евгений Пашутин сказал, что убежден в посильности задачи пройти немецкую команду. Для этого необходимо ответственно отнестись к ответному матчу в Германии и провести кропотливую работу над ошибками.

- Ведь «-3» не трагичная и вполне отыгрываемая разница. Для успеха нам необходимо контролировать ритм игры и психологически играть только на победу. Нам не остается ничего иного, кроме как отправляться в Вюрцбург и приложить все усилия, чтобы отыграть эту разницу, — заявил Пашутин.

Ответный матч пройдет в среду, 13 марта, в Германии. В нем определится участник четвертьфинала Кубка ФИБА-Европа, Для этого саратовской команде необходимо побеждать с преимуществом более трех очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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