Саратовский «Автодор» проиграл дома и надеется на победу в Германии
Со счетом 76-79 завершился упорный матч между «Автодором» и немецким «Вюрцбургом» в рамках плей-офф Кубка ФИБА-Европа 6 марта в ДС «Кристалл».
После поражения тренер «Автодора» Евгений Пашутин сказал, что убежден в посильности задачи пройти немецкую команду. Для этого необходимо ответственно отнестись к ответному матчу в Германии и провести кропотливую работу над ошибками.
- Ведь «-3» не трагичная и вполне отыгрываемая разница. Для успеха нам необходимо контролировать ритм игры и психологически играть только на победу. Нам не остается ничего иного, кроме как отправляться в Вюрцбург и приложить все усилия, чтобы отыграть эту разницу, — заявил Пашутин.
Ответный матч пройдет в среду, 13 марта, в Германии. В нем определится участник четвертьфинала Кубка ФИБА-Европа, Для этого саратовской команде необходимо побеждать с преимуществом более трех очков.
ИСТОЧНИК KP.RU