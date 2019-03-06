Саратовский биатлонист оставлен тренерами взаперти на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 21:18 2019-03-06T21:18:52+03:00

СБР не сделал ему аккредитацию, так что он не может даже прийти на стадион и сидит в номере норвежского отеля

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Заслуженный тренер России по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая в числе прочих лидера сборной России Александра Логинова, поделилась с корреспондентом «КП-Саратов» впечатлениями от результатов отстранения саратовского биатлониста на гонке чемпионата Европы. Напомним, ее воспитанник Андрей Кричун, завоевавший право представлять страну на первенстве Европы в индивидуальной гонке, был оставлен за бортом соревнований решением тренерского штаба, а на его место поставлен не прошедший отбор спортсмен из Тюмени.

- По уставу есть критерии отбора, это все нарушено. Сейчас дед Андрея даже собирается подавать в суд за нарушения регламента и, как говорят специалисты, работавшие в сборной, все шансы на выигрыш в суде есть, — пояснила Халиуллина.

Она подчеркнула, что результаты отбора в Саранске, после которых Андрей Кричун стал вторым номером в списке российских участников чемпионата Европы - это было не формирование юниорской сборной команды, а отборы именно на участие в первенстве Европы. Как победитель индивидуальной гонки среди юниоров России, Андрей должен был бежать эту дистанцию на чемпионате Европы.

- По прошедшей 6 марта в Норвегии индивидуальной гонке спрошу - чего добились тренеры юниорской сборной России? Как мне сегодня сообщили от них, выигравшего отбор саратовского спортсмена не поставили в гонку, потому что он «функционально слаб». Вот, пожалуйста, ваш «функционально сильный» тюменский спортсмен, который право на гонку не завоевал, занял 34 место. При это они нарушили все правила отбора и результата нет. Они - это тренеры юниорской сборной России, — подчеркнула заслуженный тренер РФ.

Халиулина рассказала, что написала письмо в СБР (Союз биатлонистов России) всем позвонила, и везде ей отвечают – все в курсе ситуации. Это было решение штаба, в частности Николая Большакова, старшего тренера по резерву.

- Андрей уже не будет участвовать в этих соревнованиях. Он сейчас просто находится в Норвегии, но у него даже нет аккредитации, чтобы быть на стадионе. Он не выходит из номера, он даже последить за соревнованиями живьем не может - его не заявили на них. Мало того, что он не может участвовать, или следить вживую – он даже тренироваться там не имеет права, — рассказала Екатерина Халиуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU