В Вольске пенсионер погиб под сошедшей с крыши лавиной
Мужчина чистил снег
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В Саратовской области от схода снега с крыши дома погиб еще один человек.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась в Вольске, на улице Краснооктябрьская.
80-летний мужчина убирал снег с крыши дома №25. Его накрыло сошедшей лавиной, и пенсионер погиб, погребенный снегом. Тело обнаружили соседи.
На место выезжали спасатели областной службы спасения, которые извлекли труп из сугроба и передали его полиции.
Начата проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU