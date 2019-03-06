2019-03-06T20:41:12+03:00
Происшествия

В Вольске пенсионер погиб под сошедшей с крыши лавиной

Мужчина чистил снег
Екатерина Семенова
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В Саратовской области от схода снега с крыши дома погиб еще один человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась в Вольске, на улице Краснооктябрьская.

80-летний мужчина убирал снег с крыши дома №25. Его накрыло сошедшей лавиной, и пенсионер погиб, погребенный снегом. Тело обнаружили соседи.

На место выезжали спасатели областной службы спасения, которые извлекли труп из сугроба и передали его полиции.

Начата проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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