Арендатору взорвавшегося кафе в Лысых горах предъявили новое обвинение

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-06T19:09:31+03:00

Она ответит за смерть двух людей

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Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Саратовской области продолжает расследовать дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

- Как сообщалось ранее, 26 января 2019 года в кафе «Рандеву» на улице Мира,14 в Лысых горах 60-летний местный житель праздновал свой юбилей. В подсобке заведения лежал газовый баллон, из которого этим же вечером произошла утечка по неустановленным причинам. В результате чего раздался хлопок с возгоранием, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

В результате ЧП 26 гостей покинули заведение с травмами, 12 из них госпитализировали, а именинник скончался в этот же день.

Арендатора кафе «Рандеву», в котором проходил праздник, задержали и предъявили обвинение. Но через некоторое время ее действия переквалификацированы.

В результате ЧП 26 гостей покинули заведение с травмами, 12 из них госпитализировали, а именинник скончался в этот же день.

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ИСТОЧНИК KP.RU