Детей из Вольского района кормили подозрительной кашей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-06T16:55:22+03:00

Ее готовили из небезопасной крупы

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Россельхознадзор Саратовской области в октябре 2018 года выявил небезопасную крупу у одного из поставщиков Вольского района.

В надзорном ведомстве «КП-Саратов» рассказали, что он поставлял продукцию в детский сад села Елховка без деклараций соответствия.

За это Арбитражный суд Саратовской области приговорил ООО Вольского района к штрафу в 100 тыс. рублей за административное нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU