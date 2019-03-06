Из списка проблемных домов в Саратовской области исключили три объекта
На заседании межведомственной комиссии в саратовском минстрое вечером 6 марта был рассмотрен вопрос об исключении ряда объектов из реестра проблемных домов в связи с их вводом в эксплуатацию.
ЖСК «Звезда» на углу улиц Чапаева и Зарубина (блок секция 6 Г) в Саратове был веден в эксплуатацию 25 декабря 2018 года, дом достраивал АО «Саратовоблжлстрой», квартиры получили 17 обманутых дольщиков.
ЖСК «Возрождение», дом №3 в микрорайоне 3Г в Балаково. Квартиры получили 62 дольщика.
ЖСК «Реалист» (бывший «Оптимист-2000») блок секция 1 Б на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская, Добряковская. В реестре в этой секции на 25 декабря числилось 11 обманутых дольщиков. Сегодня произошло исключение из реестра части блок-секций дома, которые были введены в эксплуатацию.
Депутат Леонид Писной уточнил по ЖСК «Звезда» - он должен 22 млн рублей поставщикам, из-за этого нет регистрации права собственности.
Зампред правительства Роман Бусаргин заявил, что этот вопрос надо взять на контроль.
Писной также заявил, что имеется судебный спор по этому дому связанный с числом квартир. Начальник управления надзора областного минстроя ответила, что пока ничего об этом неизвестно и пообещала разобраться в вопросе.
ИСТОЧНИК KP.RU