Экс-военный советник в Сирии с интересом ждет прибытия в Саратов выставки «Сирийский перелом»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-06T16:23:06+03:00

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Член Совета высших офицеров при губернаторе области, генерал-майор в отставке Владимир Холин в связи с ожидаемым прибытием в Саратов передвижной выставки «Сирийский перелом» поделился своими воспоминаниями о пребывании в Сирии.

- Ближний Восток всегда был очагом напряженности, но в настоящее время обстановка обострилась, и российские солдаты и офицеры, которые служат в Сирии, совершают гражданский подвиг и заслуживают нашего уважения и поощрения руководства. Наши вооруженные силы демонстрируют высокий уровень боевой подготовки, доказывают способность выполнять сложные задачи, показывают готовность к ведению разного рода военных операций. Считаю, что наши ребята достойно и самым лучшим образом выполняют свой воинский долг в Сирии, - отметил генерал-майор Владимир Холин.

Владимир Павлович отметил, что с интересом ждет прибытия выставки, он познакомится с экспонатами и сравнит, насколько изменились вооружение и экипировка противника.

Владимир Холин был военным советником при президентской дивизии сирийской армии в 1978 - 1981 г.г. В его обязанности входила помощь в боевой подготовке танкистов, десантников, мотострелковых подразделений. Дважды он встречался с руководителем страны, отцом нынешнего президента Хафезом Асадом. Генерал вспоминает, что обстановка в этой стране в то время была сложной, случались нападения и на советских военных специалистов.

Напомним, жители и гости Саратова смогут посетить выставку 8 марта. Состав прибудет на железнодорожный вокзал в 10:25 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU