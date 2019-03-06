2019-03-06T15:45:20+03:00
Общество

Состоялось комиссионное принятие объектов реконструкции ООО «КВС»

В первоочередной список вошли наиболее аварийные участки
Екатерина Семенова
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Сегодня состоялось комиссионное принятие объектов капитального строительства 2018 года, реконструируемых ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в рамках инвестиционной программы. Вместе с сотрудниками «КВС» комиссия посетила несколько объектов.

В 2018 году компания реконструировала более 20 км водопроводных коммуникаций. Среди них — водопровод диаметром 700 мм по улице Чернышевского на участке от улицы Октябрьская до Князевского взвоза. Строительство трубопровода производилось методом санации, что позволило минимизировать объем вскрышных работ и выполнить строительно-монтажные мероприятия в максимально короткие сроки.

Также комиссия по принятию объектов посетила участок реконструкции водопровода по улице Саловской. Сейчас здесь ведется подготовка к подключению потребителей к новым коммуникациям.

Не менее значимым для водоснабжения потребителей стала реконструкция водопровода по улицам Ипподромная, Тархова и Орджоникидзе. По улице Ипподромная ООО «КВС» произведена перекладка сразу двух аварийных участков водопроводных сетей общей протяженностью более 1 км. Новые коммуникации выполнены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную работу на срок не менее 50 лет.

В первоочередной список реконструкции в рамках инвестпрограммы «КВС» вошли наиболее аварийные участки городского водопровода. Построенные магистральные водопроводные сети снабжают сотни тысяч саратовцев питьевой водой. И от их состояния зависит надежность и бесперебойность водоснабжения. Используемые в процессе строительства материалы и методы полностью отвечают экологическим и техническим требованиям. Городской властью обеспечивается контроль за проведением работ на всех этапах строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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