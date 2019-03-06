2019-03-06T15:20:41+03:00
Происшествия

В Саратове сошедшая с дома снежная лавина раздавила автомобиль

Машина сильно повреждена
Екатерина Семенова
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Во дворе снежная лавина раздавила автомобильВо дворе снежная лавина раздавила автомобильФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове с крыши многоэтажного дома рухнула очередная снежная лавина.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось во дворе дома №143а на Чернышевского.

Снег свалился с крыши пятиэтажки и рухнул на припаркованный автомобиль ВАЗ-2112.

Кузов машины оказался сильно поврежден. При этом едва не пострадали прохожие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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