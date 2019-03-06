Полномочия по капремонту жилья помогут Вольскому району решать проблемы людей
Глава Вольского района Виталий Матвеев отметил, что передача части полномочий областного Фонда капитального ремонта муниципалитетам поможет сократить количество аварийного жилфонда. Он поддержал инициативу, с которой выступил депутат Госдумы Николай Панков на парламентских слушаниях по расселению аварийного жилья.
- Вопрос капитального ремонта очень волнует жителей Вольского района. Органы местного самоуправления заинтересованы в оперативном и качественном решении проблем вольчан.
Как правильно отметил Николай Васильевич Панков, в нынешней ситуации даже при наличии средств многие дома остаются неотремонтированными. Так, по краткосрочному плану на 2015-2018 годы в Вольском районе был предусмотрен ремонт 148 домов, из них на сегодня отремонтированы 99. Основная проблема — отсутствие подрядчиков, готовых взяться за жилой фонд. И ее решение, так или иначе, все равно ложится на муниципалитет. Именно администрация района взаимодействует со всеми квалифицированными подрядными организациями, чтобы привлечь их к этой работе.
В этом году запланирован ремонт 21 дома, на пять из них уже заключены договора. Если будет принято решение о передаче муниципалитетам части полномочий в этой сфере, это, с одной стороны, позволит активней использовать возможности муниципалитета, подключать своих специалистов, хорошо знающих ситуацию. С другой — именно местной власти жители задают вопросы о ремонте своих домов, и будет правильно эту ответственность подкрепить полномочиями, — отметил Виталий Матвеев.
ИСТОЧНИК KP.RU