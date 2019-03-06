2019-03-06T15:18:39+03:00
Общество

Полномочия по капремонту жилья помогут Вольскому району решать проблемы людей

Глава района поддержал инициативу Николая Панкова по расселению аварийного жилья
Екатерина Семенова
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Глава Вольского района Виталий МатвеевГлава Вольского района Виталий Матвеев
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Глава Вольского района Виталий Матвеев отметил, что передача части полномочий областного Фонда капитального ремонта муниципалитетам поможет сократить количество аварийного жилфонда. Он поддержал инициативу, с которой выступил депутат Госдумы Николай Панков на парламентских слушаниях по расселению аварийного жилья.

- Вопрос капитального ремонта очень волнует жителей Вольского района. Органы местного самоуправления заинтересованы в оперативном и качественном решении проблем вольчан.

Как правильно отметил Николай Васильевич Панков, в нынешней ситуации даже при наличии средств многие дома остаются неотремонтированными. Так, по краткосрочному плану на 2015-2018 годы в Вольском районе был предусмотрен ремонт 148 домов, из них на сегодня отремонтированы 99. Основная проблема — отсутствие подрядчиков, готовых взяться за жилой фонд. И ее решение, так или иначе, все равно ложится на муниципалитет. Именно администрация района взаимодействует со всеми квалифицированными подрядными организациями, чтобы привлечь их к этой работе.

В этом году запланирован ремонт 21 дома, на пять из них уже заключены договора. Если будет принято решение о передаче муниципалитетам части полномочий в этой сфере, это, с одной стороны, позволит активней использовать возможности муниципалитета, подключать своих специалистов, хорошо знающих ситуацию. С другой — именно местной власти жители задают вопросы о ремонте своих домов, и будет правильно эту ответственность подкрепить полномочиями, — отметил Виталий Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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