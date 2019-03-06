2019-03-06T15:17:26+03:00
Общество

Никита Поршнев завоевал вторую медаль Всемирной Универсиады

Он занял третье место в биатлонной спринтерской гонке
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 марта, на Всемирных студенческих играх в Красноярске воспитанник саратовской спортшколы Никита Поршнев получил вторую медаль.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве спорта области, биатлонист занял третье место в биатлонной спринтерской гонке. Все три медали у мужчин завоевали россияне: выиграл гонку Эдуард Латыпов, вторым был Дмитрий Иванов.

Основной эпицентр борьбы пришелся на последний отрезок дистанции. В гонку Латыпова и Поршнева включился Дмитрий Иванов, который оказался единственным, кто отработал без промахов, чем он получил фору.

Никита Поршнев некоторое время лидировал, но на последние метры дистанции его не хватило. Он уступил Латыпову даже несмотря на то, что Эдуард пробежал на один штрафной круг больше.

Саратовский спортсмен сказал, что провалил немного это выступление, но в конце терпел что есть силы. Он доволен, что проиграл только русским спортсменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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