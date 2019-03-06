Калининский район продолжает готовиться к паводку
В Калининском районе готовятся к предстоящему паводку. По оценкам специалистов, прогнозируется затопление восьми улиц Калининска и двух улиц в селе Большая Ольшанка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, администрация Калининского района уже прочистила 1 км ливневок и 15 водопускных труб. Эти работы продолжаются.
Кроме того, устанавливаются объездные маршруты предполагаемых зон затопления.
Отдельное внимание уделяют состоянию электролиний, газопроводов, трансформаторных подстанций, которые находятся в предполагаемых местах затопления.
На случай ЧС в районе будут организованы три пункта временного размещения, которые смогут принять 70 человек. Еще три пункта будут работать уже для домашнего скота, которые будут обеспечены водой и кормом.
ИСТОЧНИК KP.RU