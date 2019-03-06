2019-03-06T14:25:43+03:00
Общество

Между Саратовом и Санкт-Петербургом пропала Светлана Мурылёва

Ее ищут с 27 февраля
Екатерина Семенова
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Светлана МурылёваСветлана Мурылёва
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Между Саратовом и Санкт-Петербургом пропала без вести Светлана Мурылёва.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 33-летняя женщина числится исчезнувшей с 27 февраля. Отмечается, что она может быть дезориентирована.

Рост Светланы Мурылёвой 167 см, она худощавого телосложения. У женщины темно-русые волосы с мелированием до плеч, серые глаза.

На момент пропажи она была одета в темно-синюю вязаную шапку, черную искусственную дубленку с поясом и капюшоном, бордовый свитер, черные перчатки, черные кожаные сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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