2019-03-06T14:23:01+03:00
Общество

В Саратове перекроют Привокзальную площадь ради техники из Сирии

Ограничения продлятся одну ночь
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 22:00 7 марта до 13:00 следующего дня по большому кругу Привокзальной площади на участке дороги от Московской до Большой Казачьей будет запрещен проезд, остановка и стоянка автомобилей.

«КП-Саратов» в мэрии уточнили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности движения при проведении «Сирийского перелома».

Проехать там сможет только общественный транспорт, задействованные в мероприятии машины и автомобили аварийно-технических служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-военный советник в Сирии с интересом ждет прибытия в Саратов выставки «Сирийский перелом»
Вольские приставы почти лишили мужчину двух иномарок за невыплаченный штраф
В Саратове трамваи №8 встали из-за сломанного вагона
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В четверг Госдума рассмотрит в третьем чтении закон о фейковых новостях
Состоялось комиссионное принятие объектов реконструкции ООО «КВС»
В Саратове от снега не очищена 431 крыша
В Саратове сошедшая с дома снежная лавина раздавила автомобиль
Полномочия по капремонту жилья помогут Вольскому району решать проблемы людей
Никита Поршнев завоевал вторую медаль Всемирной Универсиады
Работника станции Анисовка будут судить за кражу дизтоплива
В Саратове на 2-й Садовой встали троллейбусы двух маршрутов
Калининский район продолжает готовиться к паводку
Между Саратовом и Санкт-Петербургом пропала Светлана Мурылёва
В Саратове стало в два раза больше трамваев №11
Радаев поздравил саратовчанок с 8 марта под «стерео-эффект» трубачей
В центре Саратова рухнула пристройка дома
На счетах Фонда капремонта Саратовской области без движения лежат 2 млрд рублей
Несколько улиц в Энгельсе перекроют на Масленицу