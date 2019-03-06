В Саратове перекроют Привокзальную площадь ради техники из Сирии

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-06T14:23:01+03:00

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С 22:00 7 марта до 13:00 следующего дня по большому кругу Привокзальной площади на участке дороги от Московской до Большой Казачьей будет запрещен проезд, остановка и стоянка автомобилей.

«КП-Саратов» в мэрии уточнили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности движения при проведении «Сирийского перелома».

Проехать там сможет только общественный транспорт, задействованные в мероприятии машины и автомобили аварийно-технических служб.

ИСТОЧНИК KP.RU