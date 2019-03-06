Радаев поздравил саратовчанок с 8 марта под «стерео-эффект» трубачей
В саратовской филармонии имени Шнитке сегодня проходит торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
В торжестве участвует губернатор Валерий Радаев. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона поздравил несколько женщин, вручив им благодарности и памятные знаки.
В ходе исполнения музыкального номера в начале концерта, трубачей из филармонии разместили не только на сцене, но и на балконе, в конце зала. Таким образом создался неповторимый эффект полного погружения в музыку.
- Экспериментируем, — пояснила министр культуры корреспонденту «КП-Саратов».
Саратовских женщин следом за губернатором вышла поздравлять московская группа «Пятеро», которая исполнила эстрадные номера в сопровождении симфонического оркестра.
Вместе с женщинами слушали концерт губернатор Радаев и спикер Кузьмин. Ребята задорно спели им «Не вешать нос гардемарины!».
ИСТОЧНИК KP.RU