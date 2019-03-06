В центре Саратова рухнула пристройка дома
Конструкция держится только на газовой трубе
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Сегодня пользователь соцсети «ВКонтакте» Евграф Комаровский рассказал о разваливающемся многоквартирном доме №37 на улице Мичурина в центре Саратова.
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- Пристройка дома рухнула, часть здания держится только на газовой трубе. Несмотря на это, управляющая компания бездействует, — делится мужчина в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
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Горожане посочувствовали тем, кто живет в этом доме, и ужаснулись его состоянием.
ИСТОЧНИК KP.RU