В центре Саратова рухнула пристройка дома

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-06T13:54:36+03:00

Конструкция держится только на газовой трубе

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Сегодня пользователь соцсети «ВКонтакте» Евграф Комаровский рассказал о разваливающемся многоквартирном доме №37 на улице Мичурина в центре Саратова.

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- Пристройка дома рухнула, часть здания держится только на газовой трубе. Несмотря на это, управляющая компания бездействует, — делится мужчина в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

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Горожане посочувствовали тем, кто живет в этом доме, и ужаснулись его состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU