На счетах Фонда капремонта Саратовской области без движения лежат 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-06T13:51:15+03:00

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На спецсчетах Фонда капремонта в Саратовской области без движения лежит гигантская сумма — 2 млрд 153,6 млн рублей.

Об этом 6 марта рассказал на пресс-конференции начальник региональной Госжилинспекции Сергей Вербин.

- Речь идет только о тех домах, которые собирают средства на капремонт на спецсчетах; таких домов 3 450. Всего их жильцам выставлено платежек за капремонт 4 млрд 613,4 млн рублей, оплачено населением 3 млрд 401,2 млн рублей, это 73%. Израсходовано на ремонт реально 1 млрд 247,6 млн рублей. Остаток, который лежит на счетах, — 2 млрд 153,1 млн рублей, — сказал Вербин.

Всего в программе капремонта в области участвуют 12,5 тыс. домов. То есть 75% из них аккумулируют средства в общий котел регионального оператора капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU