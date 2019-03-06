Несколько улиц в Энгельсе перекроют на Масленицу

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-06T13:50:15+03:00

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На время празднования Широкой Масленицы из-за проведения праздничных мероприятий на энгельсских дорогах будут введены ограничения движения и стоянки транспорта.

Об этом «КП-Саратов» сообщил комитет ЖКХ, ТЭК транспорта и связи.

Поэтому в целях обеспечения безопасности дорожного движения 10 марта с 07:00 до 17:00 ограничения по проезду вводятся на площади Ленина, улице Энгельс-19 2-й квартал, на участке от Энгельс-19 3-й квартал дом №15 до Энгельс-19 5-й квартал дом №10 в поселке Приволжский.

ИСТОЧНИК KP.RU