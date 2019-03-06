2019-03-06T13:33:47+03:00
Общество

Радаев отказался отвечать на вопросы об уходе Кузьмина с поста спикера Саратовской облдумы

Он призвал адресовать вопросы ему самому
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, которое проходит в Саратовской областной филармонии, прибыл губернатор Валерий Радаев.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на вопросы журналистов о причине ухода в отставку и сложения мандата спикера облдумы Ивана Кузьмина глава региона отвечать не стал. Перед началом торжественного мероприятия в консерватории имени Шнитке губернатора спросили о реакции на заявление Кузьмина, которое будет рассмотрено завтра на внеочередном заседании облдумы.

- Всё к Ивану Георгиевичу, к Ивану Георгиевичу, — пресек вопросы Валерий Радаев.

В зал филармонии между тем прибыл и сам Иван Кузьмин, но появился лишь перед самым началом заседания. Усадив между собой высокую блондинку, высокие гости вместе со всеми приглашенными стали внимать праздничному концерту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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