Радаев отказался отвечать на вопросы об уходе Кузьмина с поста спикера Саратовской облдумы
На торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, которое проходит в Саратовской областной филармонии, прибыл губернатор Валерий Радаев.
.Фото: Александр Уриевский
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на вопросы журналистов о причине ухода в отставку и сложения мандата спикера облдумы Ивана Кузьмина глава региона отвечать не стал. Перед началом торжественного мероприятия в консерватории имени Шнитке губернатора спросили о реакции на заявление Кузьмина, которое будет рассмотрено завтра на внеочередном заседании облдумы.
- Всё к Ивану Георгиевичу, к Ивану Георгиевичу, — пресек вопросы Валерий Радаев.
В зал филармонии между тем прибыл и сам Иван Кузьмин, но появился лишь перед самым началом заседания. Усадив между собой высокую блондинку, высокие гости вместе со всеми приглашенными стали внимать праздничному концерту.
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ИСТОЧНИК KP.RU