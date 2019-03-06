2019-03-06T13:32:17+03:00
Происшествия

Бывший полицейский предстанет перед саратовским судом за мошенничество

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд
Дарья Вострикова
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего бывшего правоохранителя. Он обвиняется в четырех эпизодах мошенничества.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в июне 2017 года полицейский одной из рот саратовского мобильного батальона помог своей подруге получить от третьих лиц принадлежащий ей автомобиль. Он выманил у нее 46 тыс. рублей, сказав, что якобы потратил их в ее же интересах, но на самом деле ничего этого не делал.

Второй эпизод произошел с 30 на 31 октября 2017 года. Полицейский потребовал от задержанного за административное правонарушение отдать ему мобильный телефон и паспорт под предлогом проверки. Мужчина отдал мобильник и сказал пароль от него, а также передал документ, в котором лежали 10 тыс. рублей. Злоумышленник забрал эти деньги и перевел через гаджет на счет своего знакомого 7 тыс. рублей.

Такой же случай произошел 7 марта 2018 года. Дорожный инспектор забрал у него телефон, вытащил оттуда сим-карту, вставил в другой гаджет и перевел на счет аффилированного лица 16 тыс. рублей.

В обоих случаях эти деньги страж порядка потратил на себя.

В период с сентября 2016 по август 2018 полицейский выманил у горожанки 132 тыс. рублей, под предлогом их передачи в качестве возврата имеющегося у нее долга. При этом средства он никому не отдал, а забрал себе.

Стража порядка задержали. Он признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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